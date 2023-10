VIDEO ⟩ Valodnieki norāda, ka jaunais Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas nosaukums nav pareizs

"Latviešu valodā pareizi būtu Rīgas Centrālā stacija un nekā citādi. Un faktiski es saprotu to, ka uzrakstos dažkārt var būt atkāpes no valodas normām. Bet, es domāju, ka šajā gadījumā to varēja atrisināt arī citādi. Jūs jau pareizi teicāt, ka viena iespēja būtu ielikt pēdiņās vārdu "Rīga"," skaidroja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore Ilze Lokmane.