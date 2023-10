Šorīt vietām Latvijā apledo autoceļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Vangažiem līdz Augšlīgatnei, no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) no Raganas līdz Braslas tiltam, uz Daugavpils šosejas (A6) no Skrīveriem līdz Nīcgalei, uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Meitenei, uz Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam.