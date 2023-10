VIDEO ⟩ Juglā nakts laikā apzagtas trīs automašīnas

Pie policijas pēc palīdzības piektdienas rītā vērsušies trīs automašīnu īpašnieki Juglā, kuru diena iesākusies ar nepatīkamu pārsteigumu. Viens no viņiem ir Andris, no kura automašīnas garnadži aizstiepuši būvniecības instrumentus vērtībā no 600 līdz 1000 eiro.