Šovakar būs novērojams daļējs Mēness aptumsums

Aptumsuma sākumā Mēness vispirms, sākot no plkst.21.01, ieies Zemes pusēnā, pēc tam plkst.22.35 sāksies aptumsuma daļējā fāze, kas ilgs nedaudz ilgāk ar stundu līdz plkst.23.52. Mēness aptumsuma maksimālās fāzes brīdis visur Latvijā būs plkst.23.14, bet Mēness aptumsums beigsies 29.oktobrī plkst.1.26, kad Mēness izies no Zemes pusēnas. Aptumsuma maksimālās fāzes brīdī satumsusi būs vien aptuveni viena astotā daļa no Mēness diska diametra.