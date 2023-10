Intervija ⟩ Krievijas opozīcijas politiķis: Krievija kļūs par normālu valsti, tikai vēl jāpaciešas

Bet mēs strādājam. Daudzi procesi ilgst jau ļoti ilgi. Daudzi lamā deviņdesmitos gadus, taču tajos un nākamajā desmitgadē tika izveidota būtiska brīvības vide, kuru [Krievijas prezidents Vladimirs] Putins iznīcināt nespēja. Krievijā ir miljoniem cilvēku, kas šādu sistēmu nevēlas. Viņi vēlas demokrātiju, brīvību un mieru - normālu līdzāspastāvēšanu ar kaimiņvalstīm, bez jebkādām agresijām un kariem. Ar šiem cilvēkiem pastāvīgi uzturam kontaktu. Vēl pirms tika arestēts Navaļnijs un daudzi no mums bija spiesti aizbraukt, bijām visaktīvākie politisko kampaņu veicēji, mēs apbraukājām visu valsti. Pats esmu bijis 62 valsts reģionos, personīgi spiedu rokas desmitiem tūkstošu cilvēku. Kad no rīta pamostos, es baidos atvērt savas ziņapmaiņas vides, jo tās ir pārpilnas ar atgriezenisko saiti no visas Krievijas - periodiski kaut ko no tā pārpublicēju instagramā, jo tas cilvēkiem rada uzmundrinošu iespaidu, jo viņi redz, ka nav vieni. Tagad, kad oficiālā legālā politiskā darbība ir faktiski aizliegta, cenšamies uzturēt šādu cerības un iekšējās pretošanās sajūtu sabiedrībā, jo brīdis, kad viņi varēs celties un paust savu viedokli, pienāks. Šobrīd viņiem tas ir bīstami, un cilvēki reāli baidās no gariem cietumsodiem - kas mūs padara līdzīgus Baltkrievijai un dažiem citiem skarbiem režīmiem.