"Reizi 10 gados – vajag!" Kā horeogrāfs Agris Daņiļevičs svin dzimšanas dienas

Taujāts par to, vai viņam patīk svinēt dzimšanas dienas un taisīt lielas balles, raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Daņiļevičs atminas, ka pirms desmit gadiem 50 gadu jubileju atzīmējis gana vareni – “Arēnā Rīga”, kur piedalījušies daudzi mākslinieki, ar ko horeogrāfs kopā darbojies, piemēram, grupa “The Sound Poets”, Renārs Kaupers, Mārtiņš Brauns, Kaspars Zemītis, Uldis Marhilevičs, Aivars Hermanis un daudzi citi.

“Principā arēna bija līdz lūpai pilna toreiz, un tas arī bija tāds riktīgi jaudīgs pasākums. Tad tagad jau jāsaka – pieticīgāk, bet reizi desmit gados laikam vajag to. Tā es baigi neiespringstu uz tām dzimšanas dienām parastajām,” saka Daņiļevičs, kurš 60 gadu jubileju atzīmē ar īpašu autorkoncertu programmu – “Manas tautas dejas”, dodoties pat nelielā Latvijas tūrē. “Vispār tām dzimšanas dienām es tā baigi nepiesienos,” viņš piebilst. Savukārt 40 gadu jubileja tikusi svinēta Ķīpsalā, ko Daņiļevičs atminas, kā “drausmīgi smieklīgu pasākumu”.

Šogad Daņiļevičam padomā kārtīga dejotāju ballīte pēc koncerta, kurā atzīmē savu 60 gadu jubileju: “Man tā patīk skatīties, kā visi tie foršie, jaunie, trenētie, gudrie, koordinētie, muzikālie, vienkārši dullie dejotāji – kādas ir ballītes, kā viņi dejo, kā viņi kustas, kāda ir tā enerģētika, kas tanīs ballītēs notiek. To nevar par naudu nopirkt, to nevar, it sevišķi pēc pieciem koncertiem, jaudīgiem koncertiem – tur visi dabūn iesvīst.”