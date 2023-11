Pakāpeniskā cirte mežu ainavas uzlabošanai

Tad 50% - 40% no vecās audzes paliktu nākamajam paņēmienam, kad būs izauguši jaunie koki. Par otrā paņēmiena uzsākšanas laiku arī varētu vienoties, piemēram, to sākt tad, kad jaunie koki izauguši 2 vai 3 vai pat 5 metrus augsti. Mežsaimniekiem nevajadzētu pārāk baidīties no papildus izmaksām – kamēr gaidām nākamo cirtes paņēmienu, vecie koki turpina augt, un aug pat labāk, pateicoties papildu izgaismojumam. Tāpēc veidojas papildus koksnes pieaugums, kurš noteikti kompensēs izmaksas, meža tehnikai uz mežu aizbraucot divreiz. Bet par cirsmas izskatu – tā gan ir īpašnieka brīva izvēle - vai to dara ar apļiem vai grupām, trijstūriem, rombiem vai liektām līnijām.