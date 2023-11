Diabēta ārstēšana Latvijā neatbilst Eiropas un starptautiskajām vadlīnijām, uzsver organizācija

Vēstules autori akcentē - jo vēlāk diabētu atklāj, jo vairāk komplikāciju rodas un attiecīgi kļūst sarežģītāka un dārgāka to ārstēšana. Starptautiskie dati liecinot, ka komplikācijas diabēta ārstēšanas izmaksas palielinot četras reizes. Savukārt sirds un asinsvadu slimību ārstēšana veidojot no 20% līdz 49% no kopējām tiešajām otrā tipa cukura diabēta ārstēšanas izmaksām.