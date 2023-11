Vīriešiem sācies mēnesis bez skūšanās un masturbēšanas. Ko tas nozīmē un cik aktuāli tas ir Latvijā?

PSA tests vīriešiem jāveic no 50 gadiem un, ja ģimenē kādam ir onkoloģija, tad jau no 45 gadiem. Ar ģimenes ārsta nosūtījuma vienreiz divos gados tas ir bez maksas! PSA tests - tas ir tikai un vienīgi viens asins piliens," skaidro speciālists.

Āboliņš atzīst, ka ir būtiski, ka par "Movember" aktivitātēm tiek runāts. "Manuprāt, viens no rezultātiem jau ir sasniegts, par to tiek vairāk runāts, vismaz reizi gadā. Tas Latvijā ir īpaši, jo patriotisma mēnesī ielauzties ar ziņu, kas ir stigmām apvīta, jau ir liels panākums. Pirms pāris gadiem tā bija tikai ūsu audzēšana, nu jau jautājumi ir, kur vēl to izdarīt, ko vēl pārbaudīt.