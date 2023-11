"Protams, man ir sāpīgi." Hosams Abu Meri komentē sievas aiziešanu no Latvijas Televīzijas

Komentējot Lindas aiziešanu no televīzijas, viņš saka: "Protams, bija sāpīgi, ka viņa aizgāja no televīzijas, - Linda mīlēja savu darbu, bet viņa mani atbalstīja, kad kļuvu par ministru, un teica: "Tas ir nepieciešams ne tikai tev, bet arī Latvijai! Caur tevi es savu darbu redzēšu tādā veidā, ka - ja tev izdosies ko mainīt šajā sistēmā, tad es jutīšos tā, it kā mēs ar tevi to būtu izdarījuši kopā!" Viņa ir tāds cilvēks!