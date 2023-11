Porziņģis ar 22 punktiem palīdz "Celtics" tikt pie uzvaras pār "Nets"

Porziņģis, laukumā pavadot 30 minūtes un deviņas sekundes, realizēja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Vienīgo precīzo tālmetienu latvietis izpildīja no logo laukuma vidū.