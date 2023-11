VIDEO ⟩ Aiz priekškara: Ukrainas gals, frontes strupceļš un citi Kremļa realitātes safabricējumi

Intervija ar sprādziena efektu

Krievi, protams, paziņoja, ka šī intervija nozīmējot to, ka Ukrainas armija atzīst savu sakāvi. Vienlaikus propagandisti uzsvēra, ka saskaņā ar Kremļa runasvīra Dmitrija Peskova pausto Krievija neuzskata, ka karš būtu nonācis strupceļā, gluži pretēji - Krievija gatavojoties savu mērķu sasniegšanai. Tiesa, netika teikts, kā šī mērķu sasniegšana varētu notikt. Atšķirībā no Zalužnija, kurš situāciju frontē novērtē atskurbinoši skaidri, krievi turpina "dzīt" savu vēlmju domāšanu, ka karu noteikti uzvarēs. Tajā pašā laikā Zalužnija minētais "strupceļš" nozīmē to, ka izredžu uz ātru uzvaru nav nevienai pusei. Krieviem nav neviena argumenta, kas apgāztu to, ka iestājusies zināma pata situācija.