PVD aicinās EK noteikt ierobežojumus suņu un kaķu komerciālai ievešanai no trešajām valstīm

Līdz ar to ir pamatotas aizdomas, ka šo dzīvnieku patiesais galamērķis ir pavisam citas valstis.

Dienestā skaidro, ka caur Latvijas robežkontroles punktiem no Krievijas un Baltkrievijas uz dažādiem galamērķiem ES mēnesī tiek ievesti vairāk nekā 400 mīļdzīvnieku komerciālo sūtījumu, kas ir vairāk nekā 1000 suņu un kaķu mēnesī. Tostarp Latvija kā galamērķis 2023.gada deviņos mēnešos ir bijusi 340 no Krievijas un Baltkrievijas ievestajiem mīļdzīvniekiem jeb aptuveni 38 mīļdzīvniekiem mēnesī.

Vienlaikus valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorija, kas ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic izmeklējumus antivielām pret trakumsērgas vakcīnas vīrusu, uz aizdomu pamata no Eiropas valstu kompetentajām iestādēm regulāri saņem pieprasījumus par it kā "BIOR" laboratorijas izdoto testēšanas pārskatu autentiskumu. Visi šie atsūtītie testēšanas pārskati ir saistīti ar trešo valstu kaķu un suņu veiktajām analīzēm. Pārbaudot "BIOR" laboratorijas datu bāzē aizdomīgos testēšanas pārskatus, secināts, ka lielākā daļa no šiem testēšanas pārskatiem ir viltoti.