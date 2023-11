"Sieviete nav ne vainīga, ne atbildīga." Saruna ar psihiatru par pēcdzemdību depresiju: fakti un iespējas

Var pāriet. Bet tas parasti ir lēns un ilgstošs process. Ziema arī kaut kad beidzas. Bet kā ir dzīvot ziemā, ja nav mēteļa? Un ziema beidzas ātrāk, nekā beidzas depresija. Tas, ko mēs redzam, ir sievietes, kas cieš no depresijas un ir sadzīvojušas ar to pat gadiem.

Tas ir kā atvars, kas sevī iesūc, no kura tādos brīžos ir grūti izrauties, ar gribasspēku to nevar izdarīt. Atsevišķos gadījumos cilvēkiem viss šķiet tik slikti un bezcerīgi, ka ir labāk aiziet no dzīves nekā turpināt tā dzīvot. Pēc mūsu datiem, Latvijā pāri par 200 cilvēkiem katru gadu aiziet no dzīves pašnāvības ceļā. Un cilvēku skaits, kas katru gadu aiziet no dzīves, izdarot pašnāvību, ir stabili lielāks par to, kas mirst ceļu satiksmes negadījumos. Un varam salīdzināt, kādi resursi mums tiek ieguldīti ceļu satiksmes uzlabošanā, kampaņās. Un cik daudz resursu tiek veltīts tieši pašnāvību savlaicīga riska novērtēšanai, atpazīšanai un palīdzības sniegšanai. Jo Latvijā pēdējo divu, trīs gadu laikā ātrā palīdzība reģistrē vidēji 1200 pašnāvības mēģinājumu epizodes gadā. Un šie ir tikai gadījumi, par kuriem uzzina medicīniskie dienesti!