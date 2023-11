No 2024. gada oktobra ziemas periodā nevarēs izmantot vissezonas riepas

Vienlaikus līdz ar esošā regulējuma izmaiņām VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) ir informējusi riepu tirgotājus un to pārstāvjus par šādu plānoto kārtību, tāpat būtībā lielākā daļa no riepām, kas tiek piedāvātas tirgū un norādītas kā "ziemas riepas", kā arī - tiek kontrolētas tehniskajā apskatē ziemas periodā - atbilst jaunajām prasībām. Šāda riepu komplekta cena neatšķiras no cita veida riepām.