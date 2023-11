VIDEO ⟩ Porziņģim mača rezultatīvākā spēlētāja gods zaudējumā pret tiešajiem konkurentiem

Porziņģis laukumā pavadītajā 31 minūtē un četrās sekundēs realizēja divus no sešiem tālmetieniem, astoņus no 13 divpunktu metieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, un četras piezīmes.