Zodiaka zīmes, kuras var "likt ragus" savam partnerim

Strēlnieks mīl piedzīvojumus, brīvību, izaicinājumus, arī romantiskajā dzīvē. Strēlnieks ir viens no tiem, kas var emociju uzplūdā iekulties gadījuma sakaros. Viņi bieži vien vispirms dara un tikai pēc tam domā. Tomēr pēc dēkas viņi paši sev var ieskaidrot, ka tas nav nekas slikts, jo nebija nekas svarīgs. Tas, visticamāk, notiks tad, ja Strēlnieka vajadzības attiecībās nav apmierinātas vai viņš vēl nav pilnībā iemīlējis otru cilvēku.

Skorpions var bez jebkādām raizēm "likt ragus" savam partnerim, ja nav atdevis savu sirdi. Cilvēkiem, kas dzimuši šai zīmē, dzīvē ir nepieciešams daudz seksuālas pieredzes, un viņi nekad neatteiksies no iespējas. Var teikt, ka Skorpioni barojas ar seksuālo enerģiju. Bet arī, ja Skorpionam vajadzētu būt attiecībās, kurās seksuālā saikne kādu iemeslu dēļ izzūd, viņš neizbēgami sāks to meklēt to ārpusē. Kad Skorpions nobriest un atrod sev blakus cilvēku, ar kuru viņam ir brīnišķīga emocionālā un intīmā saikne, viņš partnerim būs uzticīgs līdz nāvei.