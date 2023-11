Kā Džona Kenedija slepkavība mainīja ASV prezidentu nākotni un drošību

Gaidot raidījumu, "National Geographic" aicina iepazīties ar to, kā Džona Kenedija slepkavība ietekmēja turpmāko šīs valsts vadītāju aizsardzību.

No "nāves auto" līdz "zvēram"

Ne velti ziņu aģentūras "The Associated Press" žurnālisti pēc atentāta nodevēja prezidenta "Linkoln" markas limuzīnu par "nāves auto" jeb "The Death Car".