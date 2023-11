Dziedātāja Būū: Esmu pateicīga Visumam, ka varu sevi ārstēt mentāli caur mūziku

"Viss ir nācis organiski, un es arī vairs nekautrējos un vairs nebaidos no tiem dažādajiem posmiem, kas man ir bijuši." Viņa min piemēru, ka ballītē kopā ar reperiem, visticamāk, pie iespējas uzlikt savu dziesmu neliks latviešu tautasdziesmu.

"Man šķiet, ka daudzi no viņiem varētu, piemēram, nesaprast. Es tāpēc esmu kaut kādos dzīves posmos kautrējusies no tā, kas man ir nācis pirms," skaidro dziedātāja.

Viņa piekrīt, ka ikviena pašas radītā dziesma ir stāsts no savas pieredzes, ko pati piedzīvojusi: "Dažreiz, protams, es pastiprinu mazliet tā liriskā tēla pieredzi, un varbūt pilnīgi viss ar mani noticis nav, kas tajās dziesmās skan, bet es noteikti risinu savus iekšējos piedzīvojumus, pārdzīvojumus caur mūziku – tas ir tāds kā pašterapijas process, un tad

Būū atzīst, ka cenšas būt ļoti patiesa: "Es labāk pagaidīšu brīdi, līdz nāk atkal patiesas, jaukas idejas, nekā spiedīšu no sevis ārā caur tādiem mākslinieciskiem aizcietējumiem kaut ko, ko no manis pieprasa. Es tā nespēju, un es tā negribu, un es tā nedarīšu – es būšu patiesa un maksimāli, maksimāli turēšos pie tā, lai tas, kas no manis nāk ārā, ir īsts," tā mūziķe.