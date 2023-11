Rietumu mediji noraida apsūdzības, ka iepriekš zinājuši par "Hamās" uzbrukumu Izraēlai

Ziņu aģentūras "Reuters" un "Associated Press" (AP), kā arī telekanāls CNN un avīze "New York Times" (NYT) ir noraidījuši Izraēlas komunikāciju ministra Šlomo Karhi apsūdzības, ka ārštata žurnālisti no Gazas joslas, kuri sadarbojās ar Rietumu medijiem, varētu būt iepriekš zinājuši par "Hamās" 7. oktobra uzbrukumu Izraēlai.