Ko vēsta zvaigznes? Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm 6. līdz 12. novembrim

Šajā nedēļā vajadzētu būt pieticīgam – spožie iznācieni un vēlme pēc starmešu gaismas var būt pārspīlēta un līdz ar to apkārtējos raisīt smaidu. Kad pats to pamanīsi, nejutīsies komfortabli. Nesaki katrā teikumā: "Es!" un ieklausies apkārtējo viedoklī. Kolēģu priekšlikumi izrādīsies ļoti noderīgi. Uz citu solījumiem pārāk paļauties nevajag, taču sadarbība ar uzticamiem un pārbaudītiem kompanjoniem būs auglīga. Privātajā dzīvē iespējami aizraujoši piedzīvojumi, kas sagroza prātu un neiziet no atmiņas. Turpinājums un attīstība atkarīga no tevis.