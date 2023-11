"Esmu mazliet dusmīgs!" Reinis Sējāns neslēpj emocijas par "X Faktora" rezultātiem

Atgādinām, ka skatītāju vērtējumā pēdējo - 12. vietu - ieņēma Alise Gamula no Aijas Auškāpas komandas, bet 11. vietā ierindojās Sējāna audzēkne Estere Tauriņa. "Es vienkārši esmu mazliet dusmīgs uz to, kādus visādus trikus ar mums izspēlē dzīve. Jo es zinu, ka Estere ir ļoti jaudīga dziedātāja, pilna ar mūziku, un šis jau, protams, nebūs iemesls nokārt degunu. Pati labi apzinies, ka tev ir jāiet uz priekšu. Protams, mēs cerējām uz daudz garāku šo kopīgo ceļu, bet es arī nekur nepazūdu, vai ne?" pēc rezultātu paziņošanas sacīja Sējāns.

To, kurš trešais pametīs šovu, izšķīra "glābējdziesmas" izpildīšana. Uz izbalsošanas svītras nonāca Krišjānis Brasliņš no Marata Ogļezņeva komandas, kā arī Gita un Reinis Reimaņi no Sējāna komandas.