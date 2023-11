Austrumu slimnīcā varēs veikt bezmaksas testus aknu veselības, C hepatīta un HIV pārbaudei

Latvijā C hepatīta un HIV infekcijas saslimstības rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. Tādēļ vadošie RAKUS infektologi un hepatologi iesaka veikt testus un pārbaudīt inficēšanos ar C hepatītu, uzsverot, ka testu būtu nepieciešams veikt katram, kurš ne reizi dzīvē nav pārbaudīts uz C hepatītu, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vai nav kādā riska grupā. Savukārt HIV tests būtu jāveic ikvienam seksuāli aktīvam cilvēkam reizi gadā.