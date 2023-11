Latvijā aktīvi notiek vakcinācija pret gripu un Covid-19 infekciju

SPKC atgādina, ka šobrīd ārstiem ir iespēja vēl pasūtīt vakcīnas pret gripu "Efluelda" un "Fluenz Tetra", savukārt par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās pretgripas vakcīnas "Influvac Tetra" jau ir izdalītas vakcinācijas iestādēm, un vairāk kā 25 000 devas jeb 47% no iegādātā apjoma ir pieejamas ģimenes ārstu praksēs un citās ārstniecības iestādēs, kas veic vakcināciju pret gripu.

Situācijas monitorings liecina, ka pēc E-veselības datiem ārstniecības iestādēs pretgripas vakcīnu pieejamais daudzums ir dažāds. 10 līdz 500 "Influvac Tetra" devas ir pieejamas vairāk kā 700 iestādēs, kas ir vairāk kā puse no to iestāžu skaita, kur tiek veikta vakcinācija pret gripu. Šobrīd vakcinācijā izmantoti jau 53% no kopējā Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās vakcīnas "Influvac Tetra" apjoma.