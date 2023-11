Repše un Pabriks: Iebrukuma Ukrainā pāriešanu ierakumu karā Krievijā pasniegs gandrīz kā uzvaru

Zināms progress esot vērojams militārās medicīnas veidošanā, tomēr šeit esot nepieciešams veidot sadarbību starp slimnīcām no vienas puses un Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem no otras, lai maksimāli attīstītu militāro medicīnu un ar to saistītās spējas. Visaptverošā valsts aizsardzības sistēma sevī ietver arī materiālo resursu rezerves visās jomās, un arī šis nav izdarāms bez papildu budžeta un infrastruktūras.