Kā šosezon gājis Latvijas Dabas fonda putnu tiešraides varoņiem?

Šogad ligzda tika atrasta aprīlī, un tiešraides sistēmas uzstādīšanas brīdī tajā jau bija divas olas. Līdz aprīļa beigām dumpju māte jau sēdēja uz piecām olām. Sākot no 12. maija, cits pēc cita sāka šķilties mazuļi, neizšķīlusies palika tikai viena ola. Dumpju mātīte bērnus audzina viena, līdz ar to, meklējot barību, tos atstāj neaizsargātus, bet ezerā mazuļiem ir daudz dažādu dabisko ienaidnieku. Jau pāris nedēļu vecumā dumpēni sāk staigāt un attālināties no ligzdas, lai tiem būtu lielākas iespējas izvairīties no plēsējiem un izdzīvot. Tiešraidē dumpju mazuļi pēdējo reizi manīti jūnija sākumā.