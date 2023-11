Rēzeknes jaunās domes vēlēšanas varētu notikt vienlaikus ar EP vēlēšanām

Pēc Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ("Kopā Latvijai") atstādināšanas no amata 2.novembrī, ir sasauktas trīs domes sēdes, taču neviena no tām nav notikusi, jo tām nav bijis nepieciešamais kvorums jeb septiņu deputātu balsis. No astoņiem partijas "Kopā Latvijai" deputātiem, sēdē ir ieradies tikai domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs, kas patlaban pilda domes priekšsēdētāja pienākumus.