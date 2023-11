No kā sastāv latvieša DNS?

Marta: "Mēs te tā skaļi padomājām, un konkrēti mums latvieša DNS kustas, dzirdot mūziku no kinofilmas "Pūt vējiņi" un vairākas citas Kalniņa ap to laiku rakstītās melodijas. Nekādas domas par radītāja personību vai mūsdienu politiskajiem uzskatiem ar šo nekorelē - kustas DNS kā traks, tur ir latviskais kods un jūties tik ļoti latvietis. Es minētu arī "Vēl nāks piektais gads" no Jāņa Petera un Raimonda Paula "Manai dzimtenei" - bet tas ir tiem, kas bijuši kopkorī un zina, kā ir to dziedāt."