"Nav pat vēl sākta projektēšana." Ātrvilciens Rīgai var paiet garām

Lai to paveiktu, tagad tiek meklēts, no kā vismaz sākotnēji varētu atteikties, ietaupot laiku un naudu, un atsevišķi scenāriji paredz, ka ātrvilciena, kas iet tieši cauri Rīgai, pirmajā etapā nebūs, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto". Latvijas pārstāvji sola iestāties par trases būvēšanu cauri Rīgai jau pirmajā fāzē.

Rožaino briļļu laiks Eiropas platuma dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" attīstībā ir beidzies. Tagad megabūves attīstītājiem visās trīs Baltijas valstīs jādiskutē par to, no kā atteikties - vismaz pirmajā piegājienā, lai 2030. gadā būtu kaut dzelzceļa pamattrase, kas savienotu Igauniju, Latviju un Lietuvu. Gandrīz visos šajos scenārijos paredzēts atteikties arī no jaunā dzelzceļa tilta Rīgā.