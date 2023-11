8337 eiro vietā piedzen 250 eiro. Dzērājšoferiem bieži neprasa samaksāt pilnu auto vērtību

"Faktiski aiznākamajā dienā viņš ir prokuratūrā un saņem šo prokurora priekšrakstu. Tātad tas ir viens no tiem apstākļiem, kas, manuprāt, ir jāvērtē, ka šo kriminālsodu viņš saņem ļoti ātrā laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža.

Izskatot 50 no publiski pieejamajiem prokuroru lēmumiem par transportlīdzekļa vērtības piedziņu no augusta vidus līdz novembrim redzams, ka 36 gadījumos prokurors lēmis piedzīt daļu, un 14 gadījumos pilnu mašīnas vērtību.

"Jebkuram kriminālprocesuālam lēmumam ir jābūt argumentētam gan no tiesību, gan no faktu viedokļa. Ja tas tā nav, šādu lēmumu noteikti nevarētu uzskatīt par korektu, un attiecīgi es kā sabiedrības loceklis gribētu teikt – tas neveicina to tiesisko stabilitāti un skaidrību, kāpēc rīcība ir bijusi tāda, un patiesībā jau man no malas tas šķistu kā nevienlīdzīga attieksme pret likuma pārkāpējiem," teica Zeppa-Priedīte.