VIDEO ⟩ Porziņģis pret "Grizzlies" spēlē lieliski – tiek pie 26 punktiem un uzvaras groza

Porziņģis guva savas komandas pēdējos četrus punktus, tostarp arī uzvaras grozu ar bumbas triecienu grozā no augšas minūti un vienu sekundi pirms finālsvilpes.

Porziņģis ar 26 punktiem bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, turklāt viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas zem groziem, seši bloķēti metieni, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un četras personīgās piezīmes. LIepājnieks realizēja deviņus no desmit divpunktu metieniem, astoņus no deviņiem soda metieniem, bet netrāpīja nevienu no trim tālmetieniem.