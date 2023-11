Porziņģis pēc uzvaras pār "Grizzlies": Bija sajūta, ka uzvarēsim tik un tā

Mača gaitā nevienai no komandām neizdevās iegūt vairāk nekā desmit punktu pārsvaru, tomēr izskaņā precīzāki bija viesi, Porziņģim bloķējot arī pēdējo mājinieku metienu.

Porziņģis ar 26 punktiem bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, turklāt viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas zem groziem, seši bloķēti metieni, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un četras personīgās piezīmes. Liepājnieks realizēja deviņus no desmit divpunktu metieniem, astoņus no deviņiem soda metieniem, bet netrāpīja nevienu no trim tālmetieniem.