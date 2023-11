Piecus gadus pēc Valtera Frīdenberga nāves nu izkaisīti viņa pīšļi

"Pirms pieciem gadiem (arī pirms viena) es neticēju, ka pienāks tāda diena, kad būšu atkal drosmīga, kad sajutīšu īsto brīdi – "esmu gatava"," ar šādām pārdomām pēc atgriešanās no Portugāles dalās Kristīne Paegle.

Viņš negribēja, lai viņu aprok un veido fizisku vietu. Un man bija svarīgs un svēts dotais solījums, jo Valters jau paliek mūsu sirdīs. Mums visādi gāja. Nebija jau tikai pārmetumi par mantiskām lietām, tiesas ceļā viņi vēlējās man atņemt urnu ar pelniem, kas tiešām bija vienīgā lieta, kura bija mana, un vēl bija mans dotais solījums. Tāpēc vajadzēja paiet laikam, lai to izcīnītu ar tiesām, aizstāvjiem un arī finansiālu ieguldījumu. Un tikai tad es varēju apzināties, ka neviens man to nav atņēmis vai izrāvis no rokām.