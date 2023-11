FOTO ⟩ Jelgavā skolas stadiona pārbūves darbu laikā uzietas dažādas vēstures liecības

Veicot rakšanas darbus, atrasti arī dažādi sadzīves priekšmeti vai to fragmenti, piemēram, mala pīpes, gredzeni, monētas, keramikas trauku lauskas, stikla trauki. "Rets atradums ir piemiņas medaļa no Krimas kara, kas norisinājās no 1853. līdz 1856.gadam. Interesants ir skaitāmais žetons no 19.gadsimta sākuma ar Francijas karaļa Luija XVIII attēlu. Tādus izmantoja skaitīšanai pirms skaitāmajiem kauliņiem. Arī svina plombe, ko 18.gadsimtā varētu būt šeit ieveduši audumu tirgotāji. Vērtīgas ir keramikas trauku lauskas, no kurām varētu izdoties restaurēt veselu trauku, un porcelāna jeb baltmāla pīpes ar skaistiem apgleznojumiem," vērtē Tomašūns. Viņš stāsta, ka lielākā daļa priekšmetu atrasti vietā, kur kādreiz atradās aka, un, visticamāk, tie tikuši tajā iemesti kā atkritumi vai nejauši iekrituši.