Jaunākās prognozes: nākamnedēļ Latvijā nostiprināsies ziema

Naktī uz ceturtdienu pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas Kurzemē iegriezīsies no rietumiem. Gaidāmas brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā - līdz 24 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē - līdz pat 29 metriem sekundē. Dienā vējš pierims, bet, sākot no valsts dienvidrietumiem, vējš no jauna pieņemsies spēkā, Dienvidkurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 24 metriem sekundē.