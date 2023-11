Kāda ir dzīve bez matiem? Ieva atklāti par sadzīvošanu ar alopēciju

Pagājis vien pusotrs mēnesis, kopš Ieva zina savu diagnozi, tādēļ vēl mācās ar to sadzīvot. "Es vēl mācos pamosties no rīta, paskatīties spogulī un sev pateikt - oho, tu taču esi skaista! Ar visu to, ka tev nav matu."