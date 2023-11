VIDEO ⟩ Uz Daugavpils šosejas avarējušas vairākas automašīnas

Video, kura autors ir Jānis Alksnis, redzams, ka negadījumā iesaistītas vismaz sešas automašīnas. Divas no tām ir nobraukušas no ceļa.

Jau iepriekš ziņots, ka Daugavpils šoseja ir viens no vairākiem ceļiem, uz kuriem sniega un apledojuma dēļ ceturtdien ir apgrūtināta braukšana.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), , Bauskas šosejas (A7),