Lelde Dreimane Holivudas spīdeklim Džonam Malkovičam pasniegusi īpašu dāvanu

Viņas pirmā ideja bija uzdāvināt tos bērniem, kuri piedalās izrādē, bet tad radās doma pasniegt tos arī pašam Malkovičam. "Es zināju, ka gribu uzdāvināt kaut ko, kur ir mans mīļākais viņa citāts: "Ikviens, kas kaut ko dara, kaut ko ienes." (Anybody doing something, brings something to it - ang.). (..) Uz katra virtuļa pa vārdiņam!" atklāj Lelde.