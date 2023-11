Jāsauc talkā Makgregors? UFC jau tagad "iebraukuši auzās" ar nākamā gada lielāko cīņu šovu

Iepriekšējie divi UFC "simtnieki" tika aizvadīti ar atšķirīgām sekmēm. "UFC 100" joprojām tiek uzskatīts par vienu no ikoniskākajiem UFC cīņu vakariem, savukārt "UFC 200" "uz papīra" bija ļoti spēcīgi nokomplektēts. Tomēr Džona Džounsa diskvalifikācija un Konora Makgregora izņemšana no cīņu šova to padarīja krietni seklāku. Bet tad talkā, pārkāpjot USADA noteikumus, steidza Broks Lesners un viss dzīvē izskatījās daudzmaz rožaini.