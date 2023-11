Sīrijas ziemeļrietumos Asada režīma spēki nogalinājuši vismaz deviņus civiliedzīvotājus

Idlibas provincē dzīvo vairāk nekā četri miljoni cilvēku, no kuriem daudzi ir pārcēlušies no citām vietām Sīrijā pēc tam, kad 2011.gada martā sākās asiņainais konflikts, kura dēļ puse no pirmskara 23 miljoniem Sīrijas iedzīvotāju bijuši spiesti pamest savas mājas.