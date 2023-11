Īsi pirms šova tiešraides no "X Faktora" izstājas viens no dalībniekiem

Svētdien, 26. novembrī pulksten 20.30, TV3 ēterā tiks aizvadīta muzikālā šova “X Faktors” trešā tiešraide. Taču šonedēļ uz skatuves kāps vien 6 no šovā palikušajiem dalībniekiem, jo īsi pirms tiešraides viens no šova dalībniekiem – Jānis Miglāns – no šova izstājās veselības apsvērumu dēļ, ziņo raidījuma veidotāji.