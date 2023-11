Banjaja nodrošina savu otro pasaules motošosejas čempiona titulu

Pēc kvalifikācijā uzvarējušā Maverika Vinjalesa ("Aprilia") soda Banjaja sacīksti sāka no pirmās vietas, bet Martins - sestās. Ātri vien Martins nonāca aiz Banjajas muguras, taču pēc viena no apdzīšanas manevriem saskārās ar konkurenta motociklu un izbrauca ārā no trases.