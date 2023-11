VIDEO ⟩ Diskusija "Kā līdz vecumam tikt pie bagātības?"

"Tavas pensijas nedēļā" iedzīvotājiem tiks atgādināts, ka labākais laiks, lai sāktu veidot pārdomātu pensijas uzkrājumu, ir jau no pirmās algas, bet nākamais labākais brīdis ir tagad. Nedēļā ar īpašām aktivitātēm piedalīsies Latvijas Banka, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Finanšu nozares asociācija, AS "SEB banka", Luminor Bank AS Latvijas filiāle un AS "Citadele banka".