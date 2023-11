"Vienkārši nožēlojami." Linda Mūrniece regulāri saņem nepiedienīgas ziņas no vīriešiem

"Domāju, ka tas vienkārši ir dažu indivīdu stulbums. Piemēram, manā dzīvē, manu kolēģu, draugu un paziņu vidū nav tādu idiotu, kas dara šādas lietas. Es tādus sastopu tikai internetā. Vai nu anonīmi, vai ar visu bildi, vārdu un uzvārdu – kas, manuprāt, ir vēl lielāks idiotisms. Ja kādu no šiem rakstītājiem satiktu uz ielas un ietu klāt skaidroties, visticamāk, viņš no bailēm muktu! Esmu par to diezgan pārliecināta. Tā ir varonība tikai datora ekrānā," domā viņa.