Tuvo Austrumu kara dezinformācija pārsteidz amatpersonas un pētniekus. Kas izplata melus?

Reālu video izmantošana dezinformācijā, nomainot tikai parakstu zem tā, ir plaši izplatīta prakse. Video ar paraplāna negadījumu Dienvidkorejā tika uzdots par video no "Hamās" uzbrukuma Izraēlai 7.oktobrī. Cilvēku maldināšanā izmantoti arī kadri no videospēlēm. Sociālo mediju lietotāji dalījās ar klipu, kurā it kā bija redzams "jauns gaisa uzbrukums Izraēlai". Taču patiesībā attēli ir no videospēles "Arma 3". Video no šīs spēles izmantoti dezinformācijā arī par citiem konfliktiem, tostarp karu Ukrainā. Cits video, kurā redzama "tanka uzspridzināšana un karavīra ievainošana", izrādījās fragments no videospēles "Squad" reklāmas.