Latvijas hokeja izlašu ģenerālmenedžeris izceļ valstsvienības līderus gaidāmajā U-20 pasaules čempionātā

Viņaprāt, uzbrukuma kodols ir pietiekami meistarīgs, lai varētu gaidīt rezultatīvu spēli. "Līderu lomas būs jāuzņemas Danam Ločmelim un Sandim Vilmanim, kuriem šis būs jau ceturtais junioru čempionāts. Sagaidām arī līderu cienīgu spēli no Rainera Rullera, Rodžera Bukarta, Emīla Veckaktiņa, Dāvja Borozinska un Ērika Mateiko, kurš demonstrē labu un rezultatīvu sniegumu Kvebekas junioru hokeja līgā (QMJHL)," stāstīja Kalvītis.

"Rolovs ir viens no Ziemeļamerikas hokeja līgas (NAHL) labākajiem vārtsargiem, Ozols turpina sevi apliecināt QMJHL, kur ir piedalījies 17 no 25 spēlēm, bet Feldbergs labi nospēlēja Sosnovecas turnīrā, kur noturēja mūs spēlē grūtos brīžos. Linards turpina veiksmīgi darboties Hokeja skolas "Rīga" sastāvā. Būs interesanti apskatīties konkurenci šajā līnijā," uzsvēra Kalvītis.

No aizsargiem Kalvītis izcēla Pēteri Bulānu un Niku Feņenko, kuram šis jau būs ceturtais junioru čempionāts. "Viņiem jābūt mūsu aizsardzības balstiem, kā arī līderiem uz ledus un ārpus tā. Abi aizsargi spēlē daudz minūtes savos klubos un pārstāv Kvebekas junioru līgas tabulas augšgala komandas. No šiem aizsargiem būs arī atkarīgs, cik spējīgs būs mūsu vairākums. Gribētos ticēt, ka viņi spēs ar to tikt galā," stāstīja Kalvītis.