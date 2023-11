Trīs nepilngadīgie Rīgā nozog nomas auto, bēg no policijas, taču piedzīvo iespaidīgu avāriju Rūjienas pusē

24. novembrī Valsts policija (VP) aizturēja trīs nepilngadīgas personas, kuras Rīgā bija nozagušas nomas auto un ar to devās uz Vidzemi, kur nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām un ar spēkratu bēga no policijas. Pakaļdzīšanās laikā autovadītājs nesavaldīja spēkratu un noskrēja no ceļa, mašīnai apmetot vairākus kūleņus, kā rezultātā divas mašīnā esošās personas cieta, portālu "Apollo.lv" informēja VP.