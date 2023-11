"Riga" telpu futbolistiem negaidīta uzvara UEFA Čempionu līgas elites kārtas spēlē

B grupā spēkus mēro "Pristina 01" no Kosovas, Portugāles klubs Lisabonas "Benfica", Kazahstānas komanda Almati "Kairat" un "Dobovec" no Slovēnijas. C grupā spēlē Lisabonas "Sporting", Sombatheji "Haladas" no Ungārijas, Briseles "Anderlecht" un "Loznica-Grad 2018" no Serbijas. Savukārt D grupā tiekas Spānijas klubs "Palma Futsal", Kijivas "Hit", Horvātijas komanda "Olmissum" un "Lubawa" no Polijas.