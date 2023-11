Pieci soļi, kā laicīgi atklāt iedzimti augstu holesterīnu un novērst infarktu jaunībā

Tas ir mīts, ka augsts holesterīns var būt tikai gados vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar neveselīgu dzīvesveidu. Augsts holesterīns var būt arī ģenētiski pārmantots no vecākiem - to sauc par ģimenes hiperholesterinēmiju. Tā ir biežākā ģenētiski pārmantotā slimība, kas Latvijā varētu būt 7000 – 8000 pacientu, ņemot vērā slimības izplatību Eiropā (1 no 250 cilvēkiem), "Apollo.lv" vēsta kardiologs prof. Gustavs Latkovskis.