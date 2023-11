Par atbilstošu Satversmei atzīst ar pilsonības atņemšanu saistītu normu negodprātīgas rīcības gadījumos

AT lūdza ST izvērtēt Pilsonības likuma pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Satversmes 91.panta pirmajam teikumam. Pilsonības likuma pārejas noteikumu 7.punkts nosaka, ka personām, kuras Latvijas pilsonību ieguvušas līdz 2013.gada 1.oktobrim, likuma 24.pantā minētais desmit gadu termiņš sākas no 2013.gada 1.oktobra. Savukārt Pilsonības likuma 24.pants nosaka, ka Latvijas pilsonību personai atņem, ja tā pilsonības iegūšanas procesā apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai noklusējusi ar to saistītos faktus un ja nav pagājuši vairāk kā desmit gadi no tās iegūšanas.